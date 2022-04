Biały Dom objął sankcjami rodzinę Siergieja Ławrowa. Szczególnie dotkliwe będą dla jego córki i zięcia

Minister Spraw Zagranicznych Siergiej Ławrow jest jednym z najbliższych współpracowników Władimira Putina. Według Białego Domu przyszedł czas, by i jego prywatnie dosięgły surowe sankcje. Konsekwencji nie uniknie też jego żona Maria i córka Jekaterina. Ale czy tylko one? Okazuje się, że "rodzina" Ławrowa jest duża i tworzy zagmatwaną układankę.

Biały Dom zapowiedział we środę wprowadzenie nowych sankcji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Poza tymi gospodarczymi, pełnymi sankcjami objęte zostaną też dwie dorosłe córki Putina, Jekaterina Tichonowa i Maria Woroncowa, a także dzieci i żona szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergieja Ławrowa. Co wiadomo o rodzinie rosyjskiego dyplomaty?

Żona Ławrowa - nauczycielka, nie aktorka

Córka Jekaterina - dla niej sankcje mogą być bardzo bolesne

Jekaterina jest ekspertem w dziedzinie sztuki współczesnej. Jak podaje w swojej notce biograficznej, w latach 2007-2010 pracowała jako przedstawicielka galerii Haunch of Venison w Rosji. W 2010 roku dołączyła do zespołu Christie’s w Moskwie, a następnie została szefową Russian Business Development. W 2016 roku wraz z Anastasią Karniejewą, córką jednego ze współpracowników Putina, założyły firmę Smart Art. Zajmują się organizacją wystaw dzieł sztuki i inwestują w lokalnych artystów. Taka praca wymaga rozbudowanych kontaktów zagranicznych i podróży po całym świecie, co sankcje mogą mocno skomplikować. Smart Art miał w tym roku nadzorować Pawilon Rosyjski na Biennale w Wenecji, ale zostało to anulowane w wyniku ataku Rosji na Ukrainę.