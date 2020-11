Obchody przegnania Polaków z Kremla w tym roku z mniejszą pompą

Prezydent Władimir Putin w ramach obchodów złożył kwiaty przed pomnikiem kupca Kuźmy Minina i księcia Dymitra Pożarskiego na placu Czerwonym w Moskwie. Minin i Pożarski stali na czele oddziałów pospolitego ruszenia, które w 1612 roku wypędziło polską załogę z Kremla, co w Rosji uważa się za zakończenie Smuty, czyli zamętu, w jakim na przełomie XVI i XVII stulecia pogrążył się ten kraj.

Format online z powodu epidemii

Co roku w Dniu Jedności Narodowej organizowane są, przez zbliżone do władz organizacje społeczne, wiece i okolicznościowe koncerty, imprezy sportowe i akcje charytatywne. Wiele z nich nawiązuje do różnorodności narodowości i kultur w Federacji Rosyjskiej. W tym roku większość wydarzeń odbywa się w formacie online z powodu epidemii. Instytucje z całej Rosji uczestniczą w transmitowanych przez internet koncertach, wirtualnym zwiedzaniu muzeów i galerii, spotkaniach z twórcami i ludźmi kultury.