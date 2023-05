"Ta parada stała się jedną z najkrótszych we współczesnej historii Rosji"

czytaj dalej

Ledwo uciekłem, tłum był już w domu. Przeskoczyłem przez płot na posesję sąsiadów. Wszędzie jest tyle śmierci - relacjonuje cytowany przez CNN świadek walk w indyjskim stanie Manipur. W starciach na tle etnicznym zginęło już co najmniej 55 osób. Władze, by opanować sytuację, wydały siłom bezpieczeństwa polecenie, by "strzelać bez ostrzeżenia".