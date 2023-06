Ruszył nowy proces Nawalnego. Krytykowi Kremla grozi bardzo surowy wyrok

W kolonii karnej w Mieliechowie (obwód włodzimierski) rozpoczął się nowy proces wobec znanego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Władze zarzucają krytykowi Kremla "ekstremizm", za co grozi nawet 30 lat więzienia.

Opozycjonista, jeden z najgłośniejszych krytyków Putina, jest oskarżany o stworzenie "społeczności ekstremistycznej", "wezwania do ekstremizmu", "utworzenie organizacji pozarządowej, która zagraża prawom obywateli", "finansowanie ekstremizmu", "wciąganie niepełnoletnich do niebezpiecznych działań" oraz "rehabilitację nazizmu".

Nawalnemu grozi do 30 lat pozbawienia wolności.

Rodzice i dziennikarze zostali za drzwiami

Do sali sądowej nie wpuszczono ani dziennikarzy, ani rodziców Nawalnego, choć opozycjonista o to prosił - podała Meduza. Reporterów umieszczono w oddzielnej sali, gdzie mieli dostęp do transmisji z rozprawy. Była ona jednak złej jakości, a dziennikarze nie byli w stanie zrozumieć, o czym się mówi na sali posiedzeń - przekazał niezależny portal Mediazona. Później podał, że transmisja w pewnym momencie została w ogóle wyłączona.