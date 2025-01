Uczniom będą opowiadać, że Putin został "zmuszony" do wojny z Ukrainą. Nowy podręcznik w Rosji

To, co zaprezentowano w podręczniku historii wojskowej dla klas 6-11 w rozdziale poświęconym wojnie z Ukrainą, jest zbiorem propagandowych banałów - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times. Podręcznik został zredagowany przez Władimira Miedińskiego, doradcę Władimira Putina. "Zapewne pod dyktando" - skomentowała to wydarzenie opozycyjna telewizja Dożd.