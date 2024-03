Drażliwy temat w Rosji

Obowiązkowa służba wojskowa od dawna jest drażliwą kwestią w Rosji, gdzie wielu mężczyzn dokłada wszelkich starań, aby uniknąć wezwania do wojska podczas odbywających się dwa razy do roku kampanii poborowych - pisze Reuters.

Poborowych zgodnie z rosyjskim prawem nie można wysyłać do walki poza granice kraju, w związku z czym nie zostali oni objęci mobilizacją z 2022 roku, w ramach której zaangażowano do walki na Ukrainie co najmniej 300 tysięcy mężczyzn po szkoleniu wojskowym, chociaż - jak zauważa Reuters - część poborowych została wysłana na front przez pomyłkę. W zeszłym roku na wiosnę powołano w Rosji do wojska 147 tysięcy osób.