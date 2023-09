Media: Generał Surowikin zwolniony z aresztu po śmierci Prigożyna. "Żywy, zdrowy, w domu"

Były dowódca rosyjskich sił powietrznych i zgrupowania wojsk inwazyjnych w Ukrainie generał Siergiej Surowikin został zwolniony z aresztu kilka dni po tragicznej śmierci szefa najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - ujawnił amerykański dziennik "The New York Times". Wcześniej zdjęcie Surowikina noszącego przydomek "Generał Armagedon" opublikowała rosyjska dziennikarka i córka byłego mera Moskwy Ksenia Sobczak.

Surowikin nie został zdegradowany i formalnie nadal pozostaje generałem, lecz jego kariera w rosyjskich siłach zbrojnych jest de facto skończona. Nie wiadomo, czy na generała nałożono jakieś ograniczenia, np. dotyczące swobody przemieszczania się - napisał "The New York Times" w nocy z poniedziałku na wtorek, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników i "osobę zbliżoną do rosyjskiego resortu obrony". Wszyscy rozmówcy dziennika poprosili o zachowanie anonimowości.