"Wybór prawdziwych mężczyzn!". Rosjanie werbują na kontach przedszkoli 

Na popularnym rosyjskim portalu społecznościowym VKontakte Rosjanie są rekrutowani do udziału w wojnie w Ukrainie na kontach instytucji publicznych, szkół, a nawet przedszkoli. To dziesiątki tysięcy ogłoszeń i jest ich coraz więcej - pisze niezależna "Nowaja Gazieta Jewropa".

Władze na Kremlu wciąż nie są gotowe do oficjalnego ogłoszenia drugiej fali mobilizacji, licząc na to, że resort obrony w Moskwie będzie w stanie przyciągnąć wystarczającą liczbę mężczyzn dobrowolnie podpisujących kontrakty z armią. W tym celu w Rosji rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę kampanię reklamową - pisze niezależna "Nowaja Gazieta Jewropa".

Wiosenna "ukryta mobilizacja"

Wiosną w całej Rosji rozpoczęła się "ukryta" mobilizacja. Od początku marca na portalu społecznościowym VKontkte na kontach gubernatorów, lokalnych władz, regionalnych mediów, a nawet szkół ukazały się co najmniej 53 tysiące wpisów nawołujących do wstąpienia w szeregi rosyjskich sił zbrojnych: siedem razy więcej niż przez całe lato. Wtedy też Kreml liczył na rekrutację ochotników, ale ostatecznie był zmuszony do ogłoszenia tak zwanej częściowej mobilizacji - napisała "Nowaja Gazieta Jewropa".

Prawie 90 procent wszystkich ogłoszeń zachęcających do udziału w wojnie to reklama kontraktów z ministerstwem obrony. Ponad dwa tysiące postów na portalu VKontakte dotyczyło rekrutacji prowadzonej przez najemniczą formację Grupa Wagnera Jewgienija Prigożyna. Wśród najpopularniejszych haseł reklamowych pojawiających się przy tej okazji znalazły się: "Służba kontraktowa to wybór prawdziwych mężczyzn!", "Służba wojskowa to stabilność i pewność życia!" i "Twój kraj cię potrzebuje!".