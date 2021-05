"Pod chwalebnym pretekstem władze chcą utrudnić pracę adwokatów"

"Niezawisimaja Gazieta" napisała we wtorkowym wydaniu, że Aleksiej Nawalny przy pomocy swoich adwokatów nadal skupia na sobie uwagę. Po jego widzeniach z prawnikami regularnie na kontach opozycjonisty w portalach społecznościowych pojawiają się nowe posty. "Fakt, że surowe zmiany (prawne) mają aktualne przyczyny, potwierdza szybkość, z jaką są przygotowywane" - podał dziennik. Pierwsze czytanie w parlamencie projektu zmian w kodeksie karnym odbędzie się 18 maja.

Zmiany te przewidują, że adwokaci nie będą mogli wnosić do kolonii karnych "technicznych środków łączności" oraz "urządzeń pozwalających na filmowanie i nagrywanie audio i wideo". Będą mogli korzystać jedynie z urządzeń do kopiowania i fotografowania, aby móc kopiować materiały sprawy karnej swych klientów. Przy czym będą mogli to robić tylko w oddzielnym pomieszczeniu, bez obecności swego klienta.