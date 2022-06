Przeanalizowali rosyjskie "dane" o "sukcesach" w Ukrainie. "Sprzeczne z geografią i zdrowym rozsądkiem"

"Każdego dnia obywatele Rosji dowiadują się z wiadomości o kolejnych sukcesach swojej armii na froncie ukraińskim. Nawet gdy wojska wycofują się lub zajmują kilka małych wiosek kosztem wielu ofiar, rzecznik ministerstwa obrony generał Igor Konaszenkow nadal informuje o dużych osiągnięciach. Jak on to robi? Nasza analiza udowadnia, że ​​wiele tych "zwycięstw" jest osiąganych dzięki fałszerstwom arytmetycznym i geograficznym" - napisał w czwartek portal śledczy Projekt, który blisko rok temu został uznany przez władze w Moskwie za "organizację niepożądaną".

Rosyjscy żołnierze przy wjeździe do okupowanego Mariupola Zdjęcie z 12 czerwca PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY

Era "nieustannego fałszowania osiągnięć militarnych"

"Tak więc już od pierwszego dnia wojny rozpoczęła się era nieustannego fałszowania osiągnięć militarnych Rosji. Jeśli pierwszą niespójność można wytłumaczyć ukrywaniem szczegółów, to o następnych błędach nie można tak powiedzieć. Przeanalizowaliśmy wszystkie poranne, popołudniowe i wieczorne briefingi Konaszenkowa od początku inwazji do 26 czerwca i doszliśmy do wniosku, że dane ministerstwa obrony zawierają wiele błędów, nie mieszczą się w regułach arytmetyki, są także sprzeczne z geografią i zdrowym rozsądkiem" - napisał Projekt.