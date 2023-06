Miał wiedzieć o planowanym buncie w Rosji, kontakt się urwał. Doniesienia o aresztowaniu "generała Armagedona"

Generał Siergiej Surowikin został aresztowany - poinformował niezależny rosyjski portal The Moscow Times, powołując się na własne źródła. Powodem - jak podał - było poparcie szefa najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Wcześniej amerykański dziennik "New York Times" napisał, że Surowikin wiedział o planach Prigożyna dotyczących wszczęcia buntu.

- Historia z nim (Surowikinem - red.) nie była w porządku według władz. Nic więcej nie mogę powiedzieć – mówił jeden z rozmówców The Moscow Times. Inny stwierdził, że Surowikin "najwyraźniej wybrał stronę Prigożyna podczas buntu". Na pytanie, gdzie obecnie jest generał, padła odpowiedź: - Nie komentujemy takich informacji.

The Moscow Times przypomniał, że wcześniej o aresztowaniu Surowikina napisał wojskowy prokremlowski bloger Władimir Romanow, który utrzymywał, że generał został aresztowany 25 czerwca, dzień po buncie Jewgienija Prigożyna i oddziałów Grupy Wagnera . Romanow twierdził, że Surowikin przebywa w areszcie śledczym Lefortowo w Moskwie.

Według rozmówców niezależnego portalu, nie jest do końca jasne, czy Surowikin rzeczywiście wiedział o zamiarach Jewgienija Prigożyna. - Nie zachowywał się zbyt pokornie, kiedy powierzono mu zadanie odczytania oświadczenia przed kamerą, był zbyt odważny w stosunku do przełożonych – powiedział rozmówca The Moscow Times.