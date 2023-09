Trudna noc w Moskwie. Ewakuowano dworzec, chaos w portach lotniczych

Miniona noc w Moskwie nie należała do spokojnych. Na stołecznych lotniskach odwołano przeszło 20 lotów, jak również ewakuowano Dworzec Kijowski w związku z doniesieniami o zagrożeniu wybuchem. Niepokój panował także na okupowanym Krymie. Władze tymczasowo zamknęło Most Karczeński łączący kontynentalną Rosją z półwyspem.

Most Krymski

Most Krymski EPA/PAP

Ponownie zamknięto Most Krymski

Most Krymski był w ostatnich miesiącach celem wzmożonych ataków dronów powietrznych i morskich, dodała agencja. Jak pisze portal Ukraińska Prawda, władze okupacyjne informowały w sobotę o udaremnionym ataku dronów morskich na ten obiekt. Ukraina przyznała się do lipcowego ataku na most prowadzący z Rosji na okupowany przez nią Krym, dokonanego z użyciem morskiego drona. Zginęły wówczas dwie osoby, a przeprawa została poważnie uszkodzona.