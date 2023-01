"Nieostrożne obchodzenie się z granatem". Eksplozja w obwodzie biełgorodzkim

Wybuch miał miejsce w centrum kultury, które przeznaczono dla rosyjskich sił zbrojnych do przechowywania amunicji - podały agencje, powołując się na lokalne służby ratunkowe.

"Po nieumyślnej detonacji granatu ręcznego przez sierżanta wybuchł pożar. Szesnastu żołnierzy, w tym sprawca eksplozji, zostało przewiezionych do szpitala. Trzy kolejne osoby zmarły" - potwierdziły lokalne służby ratunkowe, które cytują agencje. Dodatkowo, agencja Interfax poinformowała, że osiem osób uważa się za zaginione.

Kanały powiązane z rosyjskimi organami ścigania przekazały, że zabici i ranni to poborowi powołani do walki na terenach Ukrainy w ramach akcji mobilizacyjnej. Podano, że wybuch nastąpił po tym, gdy wyższy rangą żołnierz przypadkowo zdetonował granat na oczach podwładnych. Agencja TASS przekazała, że przyczyną wybuchu było "nieostrożne obchodzenie się z amunicją". Nie określono, kiedy doszło do zdarzenia