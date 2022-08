Córka Putina w ostatnich latach miała często odwiedzać Niemcy. "Luka informacyjna służb"

Katerina Tichonowa, młodsza córka rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, latami odwiedzała Niemcy. Jej liczne wyjazdy do Bawarii zostały jednak przeoczone przez służby niemieckie bezpieczeństwa - podał tygodnik "Der Spiegel". Tichonowa od 2015 roku latała do Niemiec ponad 20 razy, prawdopodobnie po to, by widywać się ze swoim partnerem - wynika z dokumentów, którymi dysponuje gazeta i niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii.

W podróżach Katerinie Tichonowej do Niemiec towarzyszyli przypuszczalnie uzbrojeni funkcjonariusze Federalnej Służby Ochrony (FSO), która strzeże jej ojca, prezydenta Rosji Władimira Putina.

Powodem wyjazdów kobiety do Bawarii jest prawdopodobnie mężczyzna, z którym od pewnego czasu była w związku - Igor Zełenski. Rosyjski artysta, który nie jest spokrewniony z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, do kwietnia tego roku był dyrektorem Bawarskiego Baletu Państwowego i przypuszczalnie jest ojcem czteroletniej obecnie córki Tichonowej.

Córka Putina, Katerina Tichonowa na sesji Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu (nagranie z 3 czerwca 2021 r.) Reuters Archive

"Spiegel": Mało kto interesował się działalnością wpływowych Rosjan. Teraz to się mści

Według "Spiegla" córka Putina co najmniej raz zatrzymała się w pięciogwiazdkowym hotelu Mandarin Oriental w Monachium. Przy innej okazji trafiła do hotelu Leeberghof nad jeziorem Tegernsee. Inne wyjazdy wiodły ją do Granady, Mediolanu, Londynu, Bolonii czy austriackiego Kitzbuehel.

Policja i służby wywiadowcze Niemiec przez lata nie zauważały tych wycieczek, choć młodsza córka Putina i jej ochroniarze zwykle przyjeżdżali do Niemiec pod prawdziwymi nazwiskami.

"Luka informacyjna służb wpisuje się w ogólny obraz: przez wiele lat mało kto w Niemczech interesował się działalnością wpływowych Rosjan. To, jakie nieruchomości kupowali lub z kim robili interesy, było ogólnie uważane za sprawę prywatną. To pobłażliwe podejście teraz się mści. Trudno egzekwować sankcje wobec wspólników Putina. Ich sieci (powiązań - przyp. red.) są dla władz trudne do spenetrowania" - ocenił "Spiegel".

