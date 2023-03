"Nie zapobiegł" atakowi rakietowemu na Rosję. Oficer oskarżony, grozi mu dziesięć lat więzienia

Jak podał w piątek dziennik "Kommiersant", w rosyjskim wojskowym systemie śledczym pojawił się pierwszy oskarżony na podstawie dość specyficznego paragrafu 2 art. 340 kodeksu karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności do lat dziesięciu za "naruszenie zasad służby bojowej". Gazeta napisała, że według dochodzenia, działania dowodzącego pododdziałem wojsk rosyjskich oficera "nie zapobiegły atakowi rakietowemu ukraińskich sił zbrojnych na Rosję".

"Śledczy wojskowi po raz pierwszy we współczesnej historii ( Rosji ) zastosowali przepisy, które przewidują do dziesięciu lat więzienia" - napisał "Kommiersant".

Oficer został zatrzymany w maju zeszłego roku i jak dotąd przebywa w areszcie. Najpierw przewieziono go do Kurska, a później do aresztu w Petersburgu.