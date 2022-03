"Wall Street Journal": Rosja nie odniosła szybkiego zwycięstwa na Ukrainie i przestawia się na plan B

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już prawie cztery tygodnie. Jak twierdzą anonimowi amerykańscy urzędnicy, cytowani przez "Wall Street Journal", Rosja nie odniosła szybkiego zwycięstwa na Ukrainie i przechodzi do planu B. Według ich relacji zmiana ma na celu wywarcie przez Moskwę nacisku na Kijów, by zaakceptował warunek neutralności i rosyjskie roszczenia terytorialne.

Według "Wall Street Journal" wyżsi rangą urzędnicy administracji prezydenta USA Joe Bidena wierzą, że prezydent Władimir Putin chce zmusić władze w Kijowie do oddania terenów na południu i wschodzie Ukrainy, ponieważ dąży do stworzenia lądowego połączenia między zachodnią Rosją a Krymem i rozszerzenia rosyjskiej kontroli na Donbasem.

"Putin będzie również kontynuował swoją presję militarną, w tym zajmowanie ukraińskich miast, by doprowadzić (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego do porzucenia nadziei na przyłączenie Ukrainy do Zachodu i do wyrażenia zgody na jej neutralny status i inne rosyjskie żądania" - twierdzi "WSJ".