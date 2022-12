Nie będzie tradycyjnej konferencji Putina

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że tradycyjna konferencja Władimira Putina nie odbędzie się do końca tego roku. Nie udzielił też informacji na temat organizacji orędzia prezydenta do Zgromadzenia Federalnego.

- Jeśli chodzi o dużą konferencję prasową, nie będzie jej do nowego roku. Jednocześnie mamy nadzieję, że prezydent znajdzie jeszcze okazję do rozmów z dziennikarzami. Robi to regularnie, także podczas wyjazdów zagranicznych - mówił Pieskow.