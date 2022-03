Nazwała Putina "psychopatą" i zaginęła. Zwłoki rosyjskiej modelki Gretty Wedler znaleziono w walizce

Gretta Wedler, 23-letnia rosyjska modelka, na początku 2021 roku opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym skrytykowała Władimira Putina, nazywając go "psychopatą". Miesiąc później zaginęła. Teraz jej ciało zostało znalezione. Było ukryte w walizce, w bagażniku samochodu stojącego w garażu wiejskiego domu. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej opublikował nagranie z wizji lokalnej, na którym partner Gretty przyznaje się do zabójstwa.

O sprawie donosi między innymi brytyjski Daily Mail. Jak podaje dziennik, Gretta rok temu ostro skrytykowała Władimira Putina i stwierdziła, że jego "dążenie do wzmocnienia integralności Rosji" skończy się tragicznie. Nawiązywała do brutalnie tłumionych protestów w Rosji. Modelka swoje przemyślenia opublikowała w mediach społecznościowych – jednak aktualnie nie można znaleźć żadnego z jej kont.

"Biorąc pod uwagę fakt, że Putin przeszedł wiele upokorzeń w dzieciństwie, nie mógł się bronić ze względu na swoją [słabą] formę fizyczną, nic dziwnego, że odszedł po studiach prawniczych i wstąpił do KGB (…) Mogę tylko przypuszczać, moim zdaniem, że widać w nim wyraźną psychopatię lub socjopatię" – czytamy we wpisie, cytowanym przez Daily Mail. Dodała, że "tacy ludzie są nieśmiali i bojaźliwi od dzieciństwa, boją się hałasu i ciemności, obcych".

Zaginiona modelka i "chorobliwie zazdrosny" partner

Przyjaciel Gretty, Jewgienij Foster (mieszkający w ukraińskim Charkowie) przekonał swojego znajomego z Moskwy, by ten zgłosił zaginięcie modelki. Ciało zostało odnalezione 12 marca 2022 roku. Zwłoki znajdowały się w walizce w bagażniku samochodu, stojącego w garażu przy wiejskim domu w Lipiecku. To 470 kilometrów do Moskwy, gdzie Gretta była widziana po raz ostatni.