Ósmoklasistka z Sachalina nagrała swoją nauczycielkę, gdy ta powiedziała, że "Ukraina jest oddzielnym krajem". Kilka dni później kobieta została ukarana przez sąd za obrazę sił zbrojnych, a szkoła zwolniła ją z pracy za "niemoralne zachowanie". Historie takie jak ta nie należą do rzadkości. Sąsiedzi donoszą na sąsiadów, studenci na nauczycieli, klienci na właścicieli sklepów.

Historię opisał amerykański dziennik "The New York Times", który rozmawiał z Mariną Dubrową, pięćdziesięciosiedmioletnią nauczycielką języka angielskiego z Korsakowa na rosyjskiej wyspie Sachalin. Kilka dni temu podczas lekcji Dubrowa pokazała uczniom ósmej klasy antywojenne wideo na platformie YouTube. Widać na nim dzieci, które śpiewają po rosyjsku i ukraińsku o tym, by zakończyć wojnę.