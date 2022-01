Żądania Moskwy "po prostu nie do przyjęcia". "Spójny głos NATO"

NATO absolutnie mówiło jednym głosem, wzywając stronę rosyjską do deeskalacji - powiedział po rozmowach NATO-Rosja w Brukseli polski wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman stwierdziła, że główne propozycje Moskwy są "po prostu nie do przyjęcia". Przedstawiciele Kremla - dodała - nie zobowiązał się do wycofania wojsk z terenów przygranicznych z Ukrainą i deeskalacji napięcia.

- Strona rosyjska przedstawiła oczywiście swoje oczekiwania co do de facto zmiany architektury bezpieczeństwa w tej części świata. Znamy doskonale te oczekiwania. Co ważne, wszyscy sojusznicy w sposób pryncypialny i spójny podeszli do tej sytuacji. Nie ma zgody na to, by ta próba odtworzenia jakiejś stref wpływów kontrolowanych przez supermocarstwa miałaby być podstawą jakichkolwiek negocjacji czy dyskusji - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami.