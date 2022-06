W Rosji nasila się nagonka na Ałłę Pugaczową i jej męża. W centrum Moskwy wyświetlono wulgarny napis pod jej adresem

Po wybuchu wojny w Ukrainie Ałła Pugaczowa i jej mąż Maksym Gałkin wyjechali do Izraela. Kremlowskie media pisały o wakacjach, ale wiadomo już, że wyjazd związany był z obawą o bezpieczeństwo Gałkina, który otwarcie krytykuje rosyjską inwazję. W tym tygodniu na budynku ośrodka telewizyjnego Ostankino w Moskwie pojawił się wulgarny napis pod adresem Pugaczowej.

Jak podają rosyjskie media, w tym tygodniu na budynku ośrodka telewizyjnego Ostankino w Moskwie został wyświetlony laserem wulgarny napis pod adresem Ałły Pugaczowej: "Ałła, dobrze, że wyjechałaś, ty dawno nas tu wszystkich zaje*ałaś". To kolejny atak na artystkę. Coraz częściej pojawiają się głosy, by pozbawić ją obywatelstwa.

Ostra krytyka Pugaczowej ma związek z wypowiedziami jej męża na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Od samego rana rozmawiam z rodziną i znajomymi na Ukrainie. Nie mogę oddać słowami tego, co czuję! Jak to jest możliwe! Nie można usprawiedliwić wojny!" – napisał 24 lutego na swoim instagramowym profilu Maksym Gałkin. Gałkin to popularny w Rosji komik, prezenter telewizyjny i youtuber. A od 2011 roku - mąż starszej od niego o 27 lat Ałły Pugaczowej.

"Czy ona na to zasługuje?"

Wulgarny tekst odnośnie do artystki w wielu mediach został przyjęty z oburzeniem. "Jak rozumieć podły i wulgarny napis, zrobiony przez hejterów na budynku ośrodka telewizyjnego Ostankino, pod adresem słynnej piosenkarki i w dodatku już starszej kobiety? Z radością, że Pugaczowa odeszła, i z nieprzyzwoitą ekscytacją? Czy ona na to zasługuje? Czy może zasługuje na więcej? Przynajmniej elementarny ludzki szacunek? - pisze Tatiana Fedotkina na portalu MK.ru., przypominając, jak bardzo Pugaczowa była w Rosji wcześniej wielbiona. Łączny nakład jej płyt to ponad ćwierć miliarda egzemplarzy.

Dalej dziennikarka pyta: "I czy to ogólnie normalne, kiedy takie napisy pojawiają się na budynku telewizji? Używanie nieprzyzwoitego języka? Czy znaleziono winowajców? Czy wzmocniono ochronę budynku telewizji? Czy ktoś rzeczywiście za to odpowie? A może teraz to jest w porządku, że wypisujemy nieprzyzwoite rzeczy wielkimi błyszczącymi literami na jednym z głównych budynków stolicy? Czy już zawsze tak będzie? Z jakiegokolwiek powodu?".

Ałła Pugaczowa odpowiada na wulgarny wpis

Piosenkarka odniosła się do tego incydentu w jednym ze swoich postów na Instagramie. "Im niższa inteligencja, tym głośniejsze obelgi. Żyj w pokoju, ojczyzno!" - napisała. W komentarzach swoje poparcie dla gwiazdy rosyjskiej piosenki wyrazili popularni muzycy, m.in. Lolita Milewskaja, Maniża czy Igor Nikołajew. Emotkę serca pod postem zostawiła wokalistka Kristina Orbakaite, najstarsza córka Pugaczowej, z którą gwiazda utrzymuje podobno nie najlepsze relacje.

Ałła Pugaczowa i Maksym Gałkin Shutterstock

Ale krytyka Pugaczowej i jej męża ze strony rządowych mediów i kolegów z branży bliskich Kremlowi się nasila. Tym bardziej, że w kolejnych tygodniach Maksym Gałkin regularnie opowiadał się przeciwko wojnie na Ukrainie i otwarcie potępiał kremlowskie władze. Redaktorka naczelna kanału "Russia Today" Margarita Simonian nazwała go "gejem, który dla kariery i bogactwa ożenił się ze starą kobietą".

Kreml ma kłopot ze swoją przez lata ulubioną artystką. Podtrzymuje narrację, że Pugaczowa jest nie na emigracji, ale na wakacjach. "Moskowskij Komsomolec" twierdzi, że artystka wróci 1 września, kiedy zacznie się szkoła.

Piosenkarz Grigorij Leps podziela tę nadzieję: „Ałła Borisowna to wspaniała kobieta i artystka, nie wierzę, że wyemigrowała. Może po prostu się relaksuje. Niedługo wróci do ojczyzny, jak wielu innych, będzie pracowała i pracowała dobrze!”.

"Wie wszystko o wszystkich"

Ze względów bezpieczeństwa Pugaczowa i Gałkin w marcu wyjechali do Izraela. Wtedy 73-letnia "caryca rosyjskiej estrady" nie stanęła w obronie męża. Teraz miała jednak zagrozić, że jeśli władze spróbują pociągnąć Gałkina do odpowiedzialności karnej za to, co pisał na temat wojny, ona "zacznie mówić i się nie zatrzyma".

"Wie wszystko o wszystkich. Nie tylko o tych zarabiających wokalem czy tańcem, ale też zajmujących się polityką. Ma co wyśpiewać. Usunąć ją sprzed oczu publiczności, jeśli zechce walczyć, łatwo nie będzie" - ocenił na portalu wyborcza.pl znawca Rosji, publicysta Wacław Radziwinowicz.

Kłopoty Gałkina

Za wypowiedzi dotyczące wojny Gałkin może ponieść poważne konsekwencje. Wedle rosyjskiego prawa głoszenie "fałszywych informacji", niezgodnych z przedstawianym przez Kreml obrazem działań armii - a do tej kategorii mogłyby zostać zaliczone antywojenne wpisy męża Pugaczowej - jest przestępstwem. Grozi za nie kara do 15 lat pozbawienia wolności.

W dodatku 45-letni prezenter jest pod tym względem recydywistą. W 2019 roku ze sceny otwarcie skrytykował rosyjską telewizję państwową, twierdząc, że wróciła ona do "standardów radzieckich".

Nie wiadomo, czy para celebrytów zamierza zostać na dłużej w Izraelu. Jak podawał w marcu portal "Haarec", matka Gałkina jest Żydówką, więc on oraz cała jego rodzina mogliby ubiegać się o izraelskie obywatelstwo.

Już nie jest ulubienicą Putina

Sama Pugaczowa w wypowiedziach na temat władz nie posuwa się tak daleko jak jej mąż, ale od dłuższego czasu wiadomo, że z polityką Putina jest jej nie po drodze. W 2014 roku piosenkarka wstawiła się za artystami, którzy potępili inwazję na Krym. Wtedy przestała uchodzić za ulubienicę Kremla, za którą była uważana we wcześniejszych dekadach.

Ałła Pugaczowa to nie tylko zdecydowanie najpopularniejsza rosyjska piosenkarka, ale również jedna z najbogatszych kobiet w tym kraju. Od kilkunastu lat "caryca" skupia się przede wszystkim na biznesie. Z powodzeniem prowadzi firmę produkującą kosmetyki, działa też w branży odzieżowej. Gałkin jest jej piątym mężem.

Autor:kgo//az

Źródło: mk.ru