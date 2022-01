"Rujnujące sankcje" mogą uderzyć w Rosję. Reuters: projekt ma poparcie Białego Domu

"Ustawa o obronie suwerenności Ukrainy" zaproponowana przez demokratycznego senatora zakłada szeroki wachlarz działań przewidzianych do uruchomienia przeciwko Rosji w razie jej napaści na Ukrainę. Zawiera on m.in. opis działań zmierzających do odcięcie Rosji od międzynarodowego systemu bankowego SWIFT, zakaz transakcji rosyjskimi obligacjami, restrykcje nałożone na największe banki i przedsiębiorstwa, a także gazociąg Nord Stream 2.