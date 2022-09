Napastnik zaatakował szkołę w Iżewsku, są ofiary wśród dzieci

czytaj dalej

Po zwycięstwie Giorgii Meloni i jej Braci Włochów w wyborach parlamentarnych we Włoszech tamtejsze media piszą o "skręcaniu wyraźnie w prawo". "La Repubblica" odnotowała, że podobnie jak polski rząd, tak partia Fratelli d'Italia ma chłodne stosunki z Unią Europejską. "Ale Rzym to nie Warszawa" - dodał publicysta. Prawicowy "Libero" komentował, że zwycięstwo Meloni, która najprawdopodobniej zostanie premierem, "to powrót do ABC polityki i demokracji, kto wygrywa wybory - rządzi".