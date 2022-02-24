Росія напала на Україну. Реакція в Польщі
У ніч із середи на четвер Україна зазнала нападу з боку Росії. Вторгнення було однозначно засуджено польською владою. Для біженців з України створено дев’ять пунктів прийому в Підкарпатському та Люблінському воєводствах. Повідомляється про готовність прийняти біженців у кожному регіоні.
У зв'язку з російською агресією проти України в Польщі негайно скликано комітет з питань національної безпеки і оборони. У зустрічі взяли участь віце-прем’єр-міністр з питань безпеки Ярослав Качинський, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та, серед іншого, міністри оборони, внутрішніх справ та адміністрації.
На зустрічі було дано доручення постійному представнику при НАТО подати запит на активацію статті 4 Вашингтонського договору.
«Сторони будуть консультуватися разом, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі Сторін будуть під загрозою.
До 6 ранку Анджей Дуда спілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським. "Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО і ЄС, ми будемо спільно реагувати на російську жорстоку агресію і не залишимо Україну без підтримки", - запевнив Дуда в дописі, опублікованому в Twitter.
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що "ми повинні негайно реагувати на злочинну агресію Росії щодо України". «Європа і вільний світ повинні зупинити Путіна. Сьогодні Європейська Рада має схвалити якнайсуворіші санкції. Наша підтримка України має бути реальною», — написав він у Twitter.
Міністерство закордонних справ «рішуче засудило безпрецедентний військовий напад на Україну». Повідомлялося, що Польща у співпраці зі своїми союзниками «вживатиме всіх дій, передбачених міжнародним правом, для підтримки України та припинення російської агресії».
У Бюро національної безпеки Президент Анджей Дуда провів зустріч з урядом, командувачами Збройних сил Польщі та керівниками спецслужб.
Голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак прийняв рішення запровадити ще один рівень готовності в окремих підрозділах оперативних сил та військ територіальної оборони.
Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський повідомив, що Підкарпатський та Люблінський воєводи підготували пункти прийому біженців з України. Їх дев'ять. У пунктах можна буде, серед іншого, поїсти та скористатися відпочинком. У пунктах будет надаватися медична допомога.
- Ми зробимо все, щоб кожен, хто цього потребує, знайшов безпечний притулок у Польщі. Польща є безпечною країною для наших громадян, а також буде безпечною країною для наших сусідів і друзів, які зараз перебувають у дуже складній ситуації. Ми будемо підтримувати українську державу, український народ, кожного нашого сусіда-українця, і якщо їм буде потрібна така допомога, вони зможуть розраховувати на солідарність польської держави, - сказав Камінський на конференції. - Напевно ми не допустимо ситуації, коли дитина, яка не має документів, не в'їде до Польщіі - запевнив він.
Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павло Шефернакер заявив, що про готовність прийняти біженців з України заявили всі воєводи. Транспортування забезпечуватиме Державна пожежна служба. Також було повідомлено що Управління у справах іноземців запустить гарячу лінію та спеціальний інтернет-сайт. Центр державної безпеки підготував SMS-повідомлення на випадок тривоги.
Польські Авіалінії LOT скасували всі рейси з Польщі в Україну. Йдеться про рейси до Києва, Львова та Одеси.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski