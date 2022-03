Rzeczniczka Białego Domu o rosyjskich sankcjach na Joe Bidena. "Być może nałożyli je na jego tatę"

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki odniosła się do sankcji nałożonych przez Rosję na USA, w tym Joe Bidena. - Prezydent Biden jest "Juniorem", więc być może nałożyli sankcje na jego tatę, niech spoczywa w pokoju - powiedziała. Zapewniła przy tym, że "nikt z nas nie planuje wyjazdów turystycznych do Rosji".

Dodała też, że "nikt z nas nie planuje wyjazdów turystycznych do Rosji, nikt z nas nie ma kont bankowych, do których nie będziemy mieć dostępu, więc będziemy posuwać się naprzód".

Słowa rzeczniczki odnoszą się do tego, że pełne imię amerykańskiego przywódcy to Joseph Robinette Biden Junior. Jest on synem Josepha Robinette'a Bidena Seniora (zmarłego w 2002 roku) i Catherine Eugenii Biden, z domu Finnegan.