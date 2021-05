Kwestionował próbę otrucia Nawalnego, awansował na ministra. Zaginął na polowaniu

Był głównym lekarzem szpitala w Omsku, gdy po próbie otrucia trafił tam Aleksiej Nawalny. Sprzeciwiał się przetransportowaniu opozycjonisty do kliniki w Berlinie i twierdził, że przyczyną jego ciężkiego stanu są "zaburzenia metaboliczne". W niedzielę rosyjskie media poinformowały, że Aleksandr Murachowski zaginął podczas polowania. Policja potwierdziła te doniesienia.

49-letni Aleksandr Murachowski w listopadzie zeszłego roku został szefem regionalnego Ministerstwa Zdrowia w obwodzie omskim. W niedzielę rosyjskie media przekazały, że zaginął w czasie polowania. 7 maja po południu miał wyjechać do lasu quadem i jak dotąd nie wrócił. "Jego znajomi próbowali samodzielnie go odnaleźć, ale po dobie bezskutecznych poszukiwań zgłosili sprawę na policję" - podał portal lenta.ru.

"Długie sygnały" w telefonie

Portale w Omsku cytowały niedzielny komunikat policji, która poinformowała o poszukiwaniach 49-letniego mieszkańca Omska w rejonie bolszeukowskim. Nie podała jednak jego nazwiska. Omscy dziennikarze relacjonowali, że "policja i ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych nie potwierdziły informacji, iż zaginął właśnie Murachowski, ale też jej nie zaprzeczyły, podkreślając, że poszukiwanie osoby w takich sytuacjach nie zależy od jej statusu".

"Telefon komórkowy Murachowskiego nie został wyłączony, w czasie połączenia słychać długie sygnały. Może to oznaczać, że telefon jest przy nim, albo minister go zgubił, albo też pozostawił w bazie myśliwskiej, z której wyjechał do lasu" - przekazał portal SuperOmsk, który napisał również, że w bagnie znaleziono quad, którym Murachowski jechał na polowanie.