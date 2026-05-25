Rosja grozi odwetem, szef dyplomacji Ukrainy mówi o szantażu

MSZ Rosji ostrzegł cudzoziemców i placówki dyplomatyczne, że w odwecie za ukraiński atak w Starobielsku przeprowadzi uderzenia na obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha zaapelował do sojuszników, by nie ulegali szantażowi Rosji. Oświadczenie w tej sprawie opublikowało polskie MSZ.

- Rozmawiamy obecnie z naszymi parterami o tym, że nie ma potrzeby ulegania temu rosyjskiemu szantażowi - powiedział dziennikarzom minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji ostrzegło wcześniej, że jej armia rozpoczyna serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom i placówkom dyplomatycznym jak najszybsze opuszczenie miasta.

MSZ Rosji poinformowało, że ataki na Kijów będą odwetem za - jak to określono - celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w okupowanym Starobielsku w obwodzie ługańskim w piątek.

Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobielsku zginęło, według władz rosyjskich, 21 osób, a 42 zostały ranne.

Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając czterech i raniąc około 100 cywilów.

Szefowa ambasady USA o rosyjskich atakach: ta wojna musi się zakończyć

Szefowa ambasady USA w Kijowie Julie Davis, komentując ostatnie rosyjskie zmasowane ostrzały, podkreśliła, że "celowe ataki na cywilów i infrastrukturę cywilną są niedopuszczalne".

"Tak jak mówi prezydent Donald Trump, ta wojna musi się zakończyć" - dodała. "Składamy najszczersze wyrazy współczucia wszystkim dotkniętym tą niepotrzebną tragedią" - napisała Davis, która, jak podał dziennik "Financial Times", odejdzie ze stanowiska w najbliższym czasie ze względu na zbyt małe jej zdaniem poparcie Trumpa dla Ukrainy.

Pod koniec kwietnia gazeta napisała, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, że Davis opuści Kijów w najbliższych tygodniach. Według źródeł dyplomatka jest sfrustrowana swoją rolą "w obliczu różnic z prezydentem Donaldem Trumpem w sprawie jego malejącego poparcia dla Ukrainy".

Polskie MSZ: działania Rosji rodzą poważne konsekwencje prawno-międzynarodowe

W związku z oświadczeniem rosyjskiego MSZ, wzywającym cudzoziemców do niezwłocznego opuszczenia Kijowa w związku z planami przeprowadzenia ataków na cele militarne i centra decyzyjne, polskie MSZ oświadczyło, że "niezmiennie traktuje wszelkie ataki na Ukrainę, w tym na obiekty i ludność cywilną, jako akty nieuzasadnionej agresji niosące za sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne".

"Skoro Rosja, jak sama deklaruje, nie prowadzi wojny tylko tzw. 'specjalną wojenną operację', która w założeniu powinna mieć zasięg ograniczony do obiektów militarnych, to jakiekolwiek ataki na inną infrastrukturę, w tym przedstawicielstwa dyplomatyczne powinny być traktowane jako akty nieprzyjazne. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali w związku z tym jako celowy i zamierzony" - zapowiedziano.

Polski resort dyplomacji podkreślił, że działania Rosji "rodzą poważne konsekwencje prawno-międzynarodowe deprecjonując po raz kolejny rolę tego państwa jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ".

"Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych" - zaapelowano.

Źródło: PAP, tvn24.pl
