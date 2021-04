USA na rosyjskiej liście "krajów nieprzyjaznych". Ławrow ostrzega, że jego kraj jest gotów na kolejne kroki

Mogę potwierdzić, na liście figurują USA - oznajmiła rzeczniczka rosyjskiego MSZ, odnosząc się do dekretu Władimira Putina w sprawie "nieprzyjaznych działań innych państw". Na ambasady krajów "nieprzyjaznych" zostaną nałożone ograniczenia w zatrudnianiu Rosjan. Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow ostrzegł, że jego kraj jest gotów na kolejne działania wobec Stanów Zjednoczonych, jeśli w relacjach dwustronnych dojdzie do "dalszej eskalacji".

23 kwietnia Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o odpowiedzi Rosji na "nieprzyjazne działania innych państw" , który ogranicza możliwość zatrudniania przez ambasady i konsulaty takich krajów obywateli Rosji. Putin polecił, by listę "nieprzyjaznych" krajów określił rząd Rosji.

Rząd ma określić także liczbę osób, które "nieprzyjazne państwa" będą mogły zatrudnić. Gdy taka decyzja zapadnie, misje dyplomatyczne będą zmuszone rozwiązać kontrakty z "dodatkowymi" rosyjskimi pracownikami, to znaczy z liczbą osób, przekraczającą rządowe limity - podano na stronie Kremla.

Ławrow: Rosja jest gotowa na nowe działania wobec USA w razie dalszej eskalacji

Minister dodał, że Rosja rozważa propozycję prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, by zorganizować spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem. Według Ławrowa Kreml przyjął pozytywnie propozycję spotkania na szczycie.

Tymczasem doradca Putina, Jurij Uszakow wyjaśnił w niedzielę, że Rosja dopuszcza spotkanie prezydentów w czerwcu tego roku. Zastrzegł, że przygotowania do rozmowy jeszcze się nie zaczęły. Spotkanie ma się odbyć w państwie trzecim.

Amerykańskie sankcje na USA

Sankcje spotkały się z ostrą reakcją Kremla. Za osoby niepożądane uznanych zostało 10 pracowników ambasady amerykańskiej . Mają oni opuścić Rosję do 21 maja, do końca dnia.

Wcześniej rosyjskie MSZ wezwało ambasadora Johna Sullivana na "trudną rozmowę". Uprzednio doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow polecił Sullivanowi powrót do kraju, by odbyć "głębokie i poważne" konsultacje w Waszyngtonie. 22 kwietnia ambasador John Sullivan opuścił Rosję. W Waszyngtonie nie ma z kolei ambasadora Rosji Anatolija Antonowa, który wyjechał z USA w marcu na konsultacje do Moskwy.