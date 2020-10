Sankcje mogą objąć otoczenie Putina. "New York Times" podaje nazwiska

Zastępca szefa administracji Władimira Putina, szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa, dwóch wiceministrów obrony - tych między innymi wysoko postawionych rosyjskich urzędników i funkcjonariuszy mają objąć unijne sankcje, o czym informuje "New York Times", podając ich nazwiska. Decyzja UE w tej sprawie ma być konsekwencją otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. - Rosja nie jest gotowa na takie traktowanie przez Unię Europejską, z jakim ma do czynienia - skomentował wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

- Kreml dostrzega konieczność i korzyść dialogu, jednak, jak banalnie by to brzmiało, nie da się tańczyć tanga w pojedynkę - powiedział Dmitrij Pieskow w czasie środowej konferencji prasowej. Oświadczył, że "to właśnie Rosja nie znajduje zrozumienia w swoich próbach wznowienia w jakiś sposób tego dialogu".