Masowe wyjazdy z Rosji. W kraju brakuje dziesiątek tysięcy informatyków

W Rosji brakuje około 170 tysięcy informatyków - przekazał we wtorek wiceszef tamtejszego MSW Igor Zubow. Przyznał, że jest to wynikiem masowych wyjazdów tych specjalistów za granicę w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję za wojnę w Ukrainie.

- W związku z reżimem sankcji doszło do odpływu informatyków do innych krajów. Był on znaczny. Skalę zapotrzebowania eksperci oceniają na około 170 tysięcy - powiedział wiceszef rosyjskiego MSW Igor Zubow na spotkaniu w Radzie Federacji (wyższej izbie parlamentu Rosji).