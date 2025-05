Finlandia buduje płot na granicy z Rosją Źródło: Reuters

> Ukraińskie władze zatrzymały pięcioro młodych ludzi, którzy na zlecenie rosyjskich służb specjalnych nagrywali na wideo obiekty wojskowe oraz przekazywali ich współrzędne dla uderzeń rakietowych. Rosjanie zwerbowali członków grupy przez portale społecznościowe.

> Wojska rosyjskie, próbując wedrzeć się do obwodu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy, atakują granicę w tym regionie małymi grupami szturmowymi – powiedział rzecznik Państwowej Straży Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko.

> Komisarz Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius wyraził opinię, że Rosja może "przetestować" Zachód już w 2027 roku. Andrius Kubilius powiedział: "Musimy być gotowi na taki rozwój wydarzeń".

Okręty NATO na Bałtyku

> Niemcy, Wielka Brytania, Francja i USA zniosły ograniczenia dotyczące rodzajów dostarczanej Ukrainie broni - ogłosił Friedrich Merz, którego cytuje "Spiegel". Kanclerz mówił, że Ukraina mogłaby dzięki temu bronić się przed agresorem, "na przykład atakując pozycje wojskowe w Rosji".

> Przywódca Rosji Władimir Putin nie zamierza kończyć wojny i przygotowuje nowe operacje ofensywne. To zniewaga dla wszystkich, którzy pragną działać poprzez dyplomację – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

> W rosyjskiej armii działa jednostka dla VIP-ów "Kaskada" - napisał amerykański "New York Times". Rosyjscy urzędnicy dołączają do brygady dronowej na krótką służbę, po czym wracają do pracy, awansów i przywilejów wiążących się ze statusem weterana wojennego.

