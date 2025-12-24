Logo strona główna
Świat

Kolejny śmiertelny wybuch w Moskwie. Na tej samej ulicy

Policja w Rosji (zdjęcie ilustracyjne)
Miejsce zamachu na generała majora Faniła Sarwarowa w Moskwie
Źródło: Komitet Śledczy Rosji
Dwóch funkcjonariuszy policji drogowej jest wśród ofiar eksplozji w południowej części Moskwy. Do zdarzenia doszło na tej samej ulicy, gdzie na początku tygodnia w wyniku wybuchu zginął rosyjski generał.

Rosyjski Komitet Śledczy przekazał, że w eksplozji, do której doszło w nocy z wtorku na środę w południowej części Moskwy, zginęło dwóch policjantów i jedna postronna osoba. Do zdarzenia doszło około godziny 1.30 w nocy czasu lokalnego (godziny 23.30 we wtorek czasu polskiego).

Jak podaje rosyjska agencja informacyjna Interfax, według śledczych funkcjonariusze zauważyli podejrzaną osobę w pobliżu radiowozu. "Gdy podeszli, aby ją zatrzymać, doszło do detonacji ładunku wybuchowego. W wyniku odniesionych obrażeń zginęło dwóch policjantów oraz osoba stojąca w pobliżu" - czytamy w cytowanym raporcie.

Prowadzone jest postępowanie karne, które ma wyjaśnić przyczyny incydentu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Poranny zamach na rosyjskiego generała. Nie żyje

Poranny zamach na rosyjskiego generała. Nie żyje

"Zadania, jakie powierzył Kreml"? Politycy AfD pod lupą po tysiącach dziwnych interpelacji

"Zadania, jakie powierzył Kreml"? Politycy AfD pod lupą po tysiącach dziwnych interpelacji

Drugie takie zdarzenie w tygodniu

Jak informuje AFP - powołując się na władze - do eksplozji doszło w pobliżu miejsca, w którym w poniedziałek rano zginął generał major Fanił Sarwarow. Eksplodował tam improwizowany ładunek wybuchowy ukryty w samochodzie, którym jechał generał. Mężczyzna był odpowiedzialny między innymi za system szkolenia rosyjskiej armii.

Według Komitetu Śledczego, za przeprowadzenie zamachu odpowiedzialny był 17-letni mieszkaniec Moskwy. Jak przekazały rosyjskie organy ścigania, nastolatek miał działać na zlecenie ukraińskich służb specjalnych i został zatrzymany niedługo po ataku.

pc

Autorka/Autor: kgr//akw

Źródło: PAP, AFP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

RosjaMoskwaMateriały wybuchowe
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica