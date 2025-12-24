Kolejny śmiertelny wybuch w Moskwie. Na tej samej ulicy

Rosyjski Komitet Śledczy przekazał, że w eksplozji, do której doszło w nocy z wtorku na środę w południowej części Moskwy, zginęło dwóch policjantów i jedna postronna osoba. Do zdarzenia doszło około godziny 1.30 w nocy czasu lokalnego (godziny 23.30 we wtorek czasu polskiego).
Jak podaje rosyjska agencja informacyjna Interfax, według śledczych funkcjonariusze zauważyli podejrzaną osobę w pobliżu radiowozu. "Gdy podeszli, aby ją zatrzymać, doszło do detonacji ładunku wybuchowego. W wyniku odniesionych obrażeń zginęło dwóch policjantów oraz osoba stojąca w pobliżu" - czytamy w cytowanym raporcie.
Prowadzone jest postępowanie karne, które ma wyjaśnić przyczyny incydentu.
Drugie takie zdarzenie w tygodniu
Jak informuje AFP - powołując się na władze - do eksplozji doszło w pobliżu miejsca, w którym w poniedziałek rano zginął generał major Fanił Sarwarow. Eksplodował tam improwizowany ładunek wybuchowy ukryty w samochodzie, którym jechał generał. Mężczyzna był odpowiedzialny między innymi za system szkolenia rosyjskiej armii.
Według Komitetu Śledczego, za przeprowadzenie zamachu odpowiedzialny był 17-letni mieszkaniec Moskwy. Jak przekazały rosyjskie organy ścigania, nastolatek miał działać na zlecenie ukraińskich służb specjalnych i został zatrzymany niedługo po ataku.
Autorka/Autor: kgr//akw
Źródło: PAP, AFP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock