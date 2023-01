Jednoosobowy protest w Moskwie. Miała transparent "Ukraina to nie nasz wróg, ale nasz brat", zatrzymała ją policja

Brytyjski wywiad: Rosja ocenia, że zwiększone zagrożenie militarne może potrwać wiele lat

W codziennej aktualizacji wywiadowczej w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony przypomniało, że 17 stycznia minister obrony Rosji Siergiej Szojgu ogłosił plany poważnych zmian w strukturze sił zbrojnych, które mają być wprowadzone w życie w latach 2023-2026 i obejmować zwiększenie liczebności wojska do 1,5 mln. To stanowiłoby wzrost o 11 proc. w stosunku do przewidywanego pierwotnie zwiększenia liczby żołnierzy do 1,35 mln.