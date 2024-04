Wejście Szwecji do NATO spowodowało, że dziewięć z dziesięciu państw posiadających bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego, to członkowie Sojuszu.

"Rosjanie odrobili pracę domową"

W nich tkwi siła szwedzkiej marynarki. "Są dla wroga zagrożeniem"

Komandor stwierdził, że to właśnie okręty podwodne stanowią o sile szwedzkiej marynarki. - Nie wiadomo, gdzie są, niezwykle trudno jest je wykryć. Pozostają ukryte pod wodą i to one są dla wroga potencjalnym zagrożeniem - podkreślił Ahlqvist. Zaznaczył też, że najważniejszym zadaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego na Bałtyku jest ciągłe zaznaczanie swojej obecności oraz - zgodnie z doktryną NATO – odstraszanie. - Nie jesteśmy tutaj, by eskalować napięcie i zaogniać sytuację, ale po to, by kontrolować działania Rosjan i być przygotowanym na odpowiedź - powiedział.