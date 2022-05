Znany badacz zbrodni stalinowskich przewieziony do kolonii karnej w Mordowii

Jurij Dmitrijew, znany rosyjski historyk i działacz zlikwidowanego przez Sąd Najwyższy Rosji Stowarzyszenia Memoriał, został przewieziony do kolonii karnej o zaostrzonym reżimie w Republice Mordowii, około 500 kilometrów na południowy wschód od Moskwy - poinformował jego adwokat Wiktor Anufrijew. Badacz represji stalinowskich został skazany na 15 lat więzienia za rzekome przestępstwa seksualne wobec swojej przybranej córki.

- Jurij Dmitrijew został przywieziony do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze numer 18 we wsi Potma w Mordowii, gdzie będzie odbywał karę – powiedział we wtorek Wiktor Anufrijew.