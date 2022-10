Proukraińskie hasła i deptanie wizerunku Putina. Reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Górniak o nastrojach w Gruzji

Z uciekającymi Rosjanami rozmawiała tam reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Górniak. - To są ludzie, którzy się przedstawiają jako mieszkańcy dużych rosyjskich miast, ludzie, którzy twierdzą, że mieli tam dobrą pracę i dobre pieniądze. Zapewniają, że są przeciwko wojnie w Ukrainie - mówiła. - Rosjan jakiś czas temu na granicy powitał protest. Gruzini protestowali przeciwko - jak to mówili - dezerterom, i mówili, żeby wracali tam, skąd przyszli. Jeśli Rosjanie wjadą w głąb kraju, to spotkają ich napisy, w których Gruzini jasno dają do zrozumienia, co myślą o Putinie, o Rosji i o wojnie - relacjonowała.