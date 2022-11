Mobilizacja w Rosji. Powołano zaginionego kucharza, który służył na zatopionym krążowniku Moskwa

czytaj dalej

Funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) przeszukali siedziby banku UBS we Frankfurcie i Monachium. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym podejrzenia prania pieniędzy przez rosyjskiego oligarchę - poinformował we wtorek rzecznik prokuratury, którego cytuje Agencja Reutera. Tygodnik "Der Spiegel" podał, że sprawa dotyczy miliardera Aliszera Usmanowa.