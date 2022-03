Departament Obrony USA: nie możemy potwierdzić, ani zaprzeczyć, że Rosja wystrzeliła hipersoniczne pociski Kindżał

Rzecznik rosyjskiego ministerstwa obrony Igor Konaszenkow poinformował w sobotę, że Rosja użyła hipersonicznych pocisków Kindżał do zniszczenia składów amunicji we wsi Delatyn w obwodzie iwanofrankiwskim na zachodniej Ukrainie. Następnego dnia rosyjski resort obrony przekazał, że po raz kolejny pociski te zostały wykorzystane, tym razem do zniszczenia magazynów paliw w Konstantinowce na południu Ukrainy.