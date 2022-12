Putin stawia na "brygady twórcze". Chce podnieść morale na ukraińskim froncie

Rosja wyśle ​​muzyków na front, by podnieść morale żołnierzy - pisze BBC. Wcześniej media w Moskwie relacjonowały, że ministerstwo obrony utworzyło "twórcze brygady" w celu wsparcia uczestników "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie. Zdaniem brytyjskiego resortu obrony, "brygady twórcze" nie spełnią jednak swojej roli.

Jak podaje BBC, powołując się na doniesienia rosyjskich mediów, "twórcze brygady" będą tworzone przez żołnierzy, zmobilizowanych w ramach kampanii poborowej prezydenta Władimira Putina , a także "zawodowych artystów, którzy dobrowolnie wstąpili do służby wojskowej".

W szeregach brygad znajdą się między innymi śpiewacy operowi, aktorzy i cyrkowcy. Wcześniej rosyjskie ministerstwo obrony "zachęcało" społeczeństwo do przekazywania instrumentów muzycznych żołnierzom.

Piosenki z gitarą w "sytuacji bojowej"

- Niektórzy pracowali w teatrach, mamy kilku takich przedstawicieli, chłopaki są profesjonalistami w swojej dziedzinie. Sam wiem, jak to jest śpiewać piosenki z gitarą w sytuacji bojowej, morale wszystkich rosną - mówił rosyjskim dziennikarzom dowódca jednej z brygad.

Pod koniec października deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej Dmitrij Gusiew zaproponował, by wysyłać do brygad propagandowych na linii frontu artystów z teatrów państwowych. Polityk Sprawiedliwej Rosji twierdził, że artyści, finansowani z budżetu państwa, powinni jechać w rejon działań wojennych, by wspierać rosyjskich wojskowych.