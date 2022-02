Putin chce wysłać wojska za granicę. Jest zgoda

Prezydent Rosji zwrócił się do wyższej izby parlamentu, Rady Federacji, o zgodę na wysłanie wojsk za granicę. - W razie konieczności będziemy wykonywać nasze zobowiązania - oświadczył Władimir Putin, uzasadniając wniosek w tej kwestii. Prośba prezydenta została zaakceptowana. Wcześniej Putin podpisał dekret o uznaniu separatystycznych republik w Doniecku i Ługańsku, w którym padło stwierdzenie o wysłaniu "sił pokojowych" do Donbasu w celu "podtrzymania pokoju".

- W razie konieczności będziemy wykonywać nasze zobowiązania – powiedział we wtorek Władimir Putin, odnosząc się do wniosku, który skierował do Rady Federacji o udzielenie zgody na użycie sił zbrojnych w tak zwanych republikach ludowych na wschodzie Ukrainy. Prezydent oświadczył, że "niemożliwe jest przewidywanie konkretnych możliwych działań sił zbrojnych". - To zależy od sytuacji - podkreślił.