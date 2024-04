Mieszkańcy Orska mają pretensje do tych, którzy budowali i utrzymywali tamę. Skarżą się, że nie ma żadnej zorganizowanej pomocy i że nie powiadomiono ich wcześniej, że powinni się ewakuować. Do tej pory ewakuowano około 6,5 tysiąca ludzi. Orsk liczy około 220 tysięcy mieszkańców i jest drugim co do wielkości miastem obwodu orenburskiego.