Rosja. Legitymacje partyjne dla separatystów z Donbasu

O przyjęciu separatystów z Donbasu do Jednej Rosji poinformowała sama partia na swojej stronie internetowej. Miedwiediew, choć nie jest już szefem rządu, został w sobotę ponownie wybrany przewodniczącym partii.

Legitymację partyjną otrzymała również Maria Butina, która w 2019 roku została skazana przez sąd w Waszyngtonie na 1,5 roku więzienia po przyznaniu się do udziału w spisku przeciwko USA. Butina, która po wyroku została deportowana do Rosji, zasiada teraz w niższej izbie parlamentu Rosji, Dumie Państwowej. Nie przeszła do parlamentu bezpośrednio w wyniku wyborów, ale przypadł jej mandat, którego zrzekł się jeden z gubernatorów.