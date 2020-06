Były przywódca Czuwaszji nie żyje. Zanim trafił do szpitala, złożył pozew przeciwko Putinowi

Pozew w Sądzie Najwyższym

Pod koniec stycznia rozgłos w Czuwaszji wywołało nagranie incydentu, do którego doszło podczas przeglądu wyposażenia służb ratowniczych w republice. Ignatiew wręczał jednemu z funkcjonariuszy służb kluczyki do nowych wozów strażackich w taki sposób, że zmusił go, by podskoczył do góry. Później Ignatiew tłumaczył, że "podniósł kluczyki wysoko, by wszyscy mogli je zobaczyć".