"Alians, który powstaje na naszych oczach, jest dla Putina groźny". Chodorkowski o sojuszu w rosyjskich elitach

W przekonaniu tego byłego potentata naftowego bezpośrednią przyczyną utworzenia tej frakcji jest dążenie Prigożyna i Zołotowa do odwołania ministra obrony Siergieja Szojgu , coraz częściej oskarżanego o porażki rosyjskiej armii w Ukrainie .

- To nic nowego. Prigożyn od dawna chciał przejąć kontrolę nad przepływami finansowymi w resorcie obrony - mówił rosyjski opozycjonista Michaił Chodorkowski w rozmowie z ukraińską agencją UNIAN.

Chodorkowski: alians groźny dla Putina

Rosyjski opozycjonista odniósł się sceptycznie do pogłosek, że ewentualny następca Siergieja Szojgu może zmienić Władimira Putina na stanowisku głowy państwa. - Całkowicie się z tym nie zgadzam. (...) Na miejscu Putina bym tego nie robił (wyznaczał na stanowisko ministra obrony osobę, która miałaby potem stanąć na czele państwa - red.). Chyba, że byłbym w pełni przekonany co do lojalności tego człowieka. Nie organizowałbym przekazania władzy - mówił Chodorkowski.