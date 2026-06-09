Świat Chodorkowski skazany na 10 lat więzienia. Za tweet i nagranie w sieci Maciej Wacławik |

Krytyk Kremla Michaił Chodorkowski Źródło zdj. gł.: PAP

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Według niezależnego portalu Mediazona Chodorkowski otrzymał wyrok za wpis na portalu X, w którym podał liczbę rosyjskich żołnierzy zabitych podczas wojny w Ukrainie, oraz za film na kanale YouTube o tragicznym bombardowaniu szpitala dziecięcego w Kijowie. Według portalu mezha.net chodzi o "film opublikowany w lipcu 2024 roku, w którym wspomniano o ostrzale kijowskiego szpitala dziecięcego". Poza wyrokiem więzienia Chodorkowski otrzymał również pięcioletni zakaz zarządzania stronami internetowymi i innymi platformami w sieci.

Rosyjska prokuratura domagała się dla znanego krytyka Kremla 14 lat więzienia, oskarżając Chodorkowskiego o celowe publikowanie "fałszywych wiadomości" w mediach społecznościowych - przekazał niezależny portal The Moscow Times w poniedziałek. Obrońca wyznaczony z urzędu chciał natomiast uniewinnienia Chodorkowskiego, argumentując, że zagraniczne media "prawdopodobnie wprowadziły go w błąd".

Chodorkowski tak skomentował wyrok

Przebywający w Wielkiej Brytanii Chodorkowski skomentował informację o wydanym zaocznie wyroku, publikując na portalu X gif przedstawiający Barta Simpsona z serialu animowanego "Simpsonowie". "Tak, tak, tak" - mówi postać z gifa, przewracając oczami.

Michaił Chodorkowski w przeszłości kierował koncernem naftowym Jukos i na początku XXI wieku był jednym z najbogatszych ludzi w Rosji. Został aresztowany w 2003 roku, spędził blisko dekadę w więzieniu za rzekome oszustwa na dużą skalę i uchylanie się od płacenia podatków. Centrum Praw Człowieka Stowarzyszenia Memoriał wpisało go na listę więźniów politycznych w Rosji

Chodorkowski nie przyznał się do zarzuconych mu czynów. Twierdził, że jego aresztowanie i proces były karą za ambicje polityczne. W 2013 roku został ułaskawiony przez Władimira Putina i wyjechał za granicę. W 2015 roku Rosja wysłała za Chodorkowskim list gończy w związku ze sprawą karną dotyczącą zabójstwa. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku krytyk Kremla współtworzył wraz z innymi znanymi opozycjonistami Komitet Antywojenny Rosji.

Chodorkowski regularnie komentuje sprawy związane z Rosją na kanale na YouTube, gdzie ma ponad 1,4 miliona subskrybentów. Po tym, jak w wyniku rosyjskiego ataku na szpital dziecięcy Ochmatdyt w Kijowie w lipcu 2024 roku zginęły dwie osoby, a 30 zostało rannych, opublikował film, w którym zasugerował iż, rakieta "najprawdopodobniej" nieprzypadkowo trafiła w szpital dziecięcy. - 8 lipca rano Ukraina stała się celem zmasowanego ataku rakietowego - podkreślał Chodorkowski w nagraniu.