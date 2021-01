Były taksówkarz, ojciec czwórki dzieci. Miał okraść samolot "dnia Sądu Ostatecznego"

W sprawie głośnej kradzieży urządzeń radiowych z samolotu wojskowego Ił-80 na lotnisku w Taganrogu pojawił się podejrzany. To mieszkaniec tego miasta, 36-letni Żora Chaczunc, który trafił do aresztu. Mężczyzna twierdzi, że jest niewinny.

Wojskowy Ił-80 to samolot, który w czasie konfliktu jądrowego ma zamienić się w powietrzne stanowisko dowodzenia dla szefów sił zbrojnych i prezydenta.

"Sprawca zostawił ślady: na powierzchni otwartego luku znaleziono odciski palców, a we wnętrzu samolotu ślady jego butów" - relacjonował wówczas portal RBK.

Zatrzymany za jazdę bez dokumentów

Pod koniec grudnia zeszłego roku policja w Taganrogu zatrzymała mężczyznę, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Sprawca trafił do aresztu na 10 dni. Dzień po zatrzymaniu usłyszał, że jest oskarżony o kradzież części z samolotu Ił-80. Media ujawniły jego dane: Żora Chaczunc, 36 lat, mieszkaniec Taganrogu, ojciec czwórki dzieci. "Najstarsze z nich ma 21 lat, najmłodsze osiem miesięcy. Do niedawna Żora pracował jako taksówkarz, ale stracił prawo jazdy" - napisał o nim rostowski portal 161.ru.

- Po rozmowie ze śledczymi zadzwonił do mnie, był zszokowany i przestraszony. Samolot, kradzież z samolotu... Nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi: mamy małą córeczkę, więc w telewizji oglądamy bajki, nie wiadomości. Wydawało się to czymś absurdalnym - relacjonowała dziennikarzom żona aresztowanego Jelena Chaczunc.