Niezależny portal publikuje relacje więźniów: "kucharz Putina" rekrutuje najemników w koloniach karnych

Wypadek polskiego autokaru miał miejsce w sobotę rano na autostradzie w Chorwacji. W jego wyniku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne - 19 z nich ciężko. Cztery poszkodowane osoby wróciły w nocy samolotem do kraju z rządową delegacją. Pozostałych 28 wciąż jest w chorwackich szpitalach. Autokarem podróżowali pielgrzymi udający się do Medziugoria w Bośni i Hercegowinie. Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię, pod którą członkowie rodzin ofiar mogą uzyskać informacje: +38 514 899 414. Oto, co wiemy o tragicznym wypadku.