Rosyjscy dziennikarze donoszą o "zniknięciu" ministra obrony Siergieja Szojgu

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu nie pojawia się publicznie od 11 marca - zwrócili uwagę dziennikarze śledczego portalu Mediazona. Ostatnio szef resortu obrony, zazwyczaj aktywny w mediach, wręczał nagrody rosyjskim żołnierzom, biorącym udział w "operacji specjalnej" przeciwko Ukrainie. Środa to 28. dzień inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

"Wielkiego PR-owca, ministra Szojgu nie ma w przestrzeni publicznej od 11 marca. Od 11 dni wojny nie mamy ministra obrony. Gdzie on jest? W Czornobajiwce?" - napisał we wtorek na Twitterze dziennikarz niezależnego śledczego portalu Mediazona Dmitrij Trieszczanin. Czornobajiwka to rozległa wieś nieopodal Chersonia. W Czornobajiwce, leżącej przy ważnym szlaku komunikacyjnym, rosyjskie wojska przejęły kontrolę nad lotniskiem, gdzie rozmieściły sprzęt wojskowy, który systematycznie jest bombardowany przez wojska ukraińskie.