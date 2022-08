Media: Putin jest nastawiony na "długą wojnę". Kreml przygotowuje się na wzrost niezadowolenia Rosjan

Administracja prezydenta Władimira Putina dyskutuje o możliwym wzroście niezadowolenia społecznego w kraju z powodu wyższych cen i zamknięcia zakładów produkcyjnych - poinformował we wtorek niezależny portal Meduza, powołując się na źródła. Zdaniem rozmówców Meduzy, temat wojny z Ukrainą przestał być najważniejszy dla Rosjan popierających władze na Kremlu, dlatego zaczynają zwracać uwagę na inne dziedziny życia.

Dwóch rozmówców zbliżonych do administracji prezydenckiej powiedziało Meduzie, że władze na Kremlu obawiają się możliwego wzrostu niezadowolenia społecznego, nie wynika to jednak - jak stwierdzili - z badań socjologicznych. - Cała socjologia skupia się teraz na wyborach (we wrześniu odbędzie się jedyny dzień głosowania w Rosji), a budżety na sondaże są teraz dość ograniczone - powiedział jeden z nich.