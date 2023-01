Dmitrij Pawoczka, menedżer związany z Roskosmosem, nie żyje. Kolejna zagadkowa śmierć w rosyjskich elitach

Rosyjski biznesmen Dmitrij Pawoczka zginął w pożarze swojego mieszkania w Moskwie - poinformował portal Focus. Powodem miał być tlący się papieros. Wysoki rangą menedżer niegdyś związany był z państwowymi koncernami Roskosmos, Suchoj i Łukoil. Jak zauważa portal, to kolejna w ostatnich tygodniach zagadkowa śmierć osoby związanej z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym lub branżą wysokich technologii.

Do pożaru doszło w mieszkaniu Dmitrija Pawoczki na 16. piętrze moskiewskiego wieżowca w "elitarnej dzielnicy" przy Lenińskim Prospekcie - podał portal Focus. Menedżer miał zasnąć z tlącym się papierosem w ręce, co miało doprowadzić do tragedii. Nikt poza nim nie ucierpiał.